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Рубрика: В мире

В Индии пообещали неизбежную третью волну коронавируса

Текст: Константин Волков
Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images
Фото: Mayank Makhija/NurPhoto via Getty Images

В Индии неизбежна третья волна коронавируса из-за большого количества так называемого "индийского штамма". Об этом заявил 6 мая главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван, сообщает издание The Indian Express.

Фото: РИА Новости
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По его словам, в настоящее время новый штамм широко распространяется по стране, у него выше сопротивляемость к мерам противодействия, а борьба с ним требует более тщательного подхода.

Чтобы справиться с этим штаммом, необходимо, по словам научного советника, модернизировать уже существующие вакцины, а также соблюдать меры безопасности, включая ношение масок и дистанцирование.

Сейчас в Индии идет вторая волна заболевания. В настоящее время Индия находится на втором месте в мире после США по количеству заболевших. 5 мая в Индии было выявлено свыше 412 тысяч новых заболевших, а число летальных исходов в результате вызванных коронавирусом осложнений составило 3 980 человек - это максимальное значение с начала пандемии.

Ранее директор российского Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что созданная Центром вакцина "КовиВак", использующая целый вирус, обладающий полным пулом антигенов, эффективна против новых мутаций COVID-19.

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