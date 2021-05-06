В Индии пообещали неизбежную третью волну коронавируса

В Индии неизбежна третья волна коронавируса из-за большого количества так называемого "индийского штамма". Об этом заявил 6 мая главный научный советник премьер-министра Индии Виджай Рагхаван, сообщает издание The Indian Express.

По его словам, в настоящее время новый штамм широко распространяется по стране, у него выше сопротивляемость к мерам противодействия, а борьба с ним требует более тщательного подхода.

Чтобы справиться с этим штаммом, необходимо, по словам научного советника, модернизировать уже существующие вакцины, а также соблюдать меры безопасности, включая ношение масок и дистанцирование.

Сейчас в Индии идет вторая волна заболевания. В настоящее время Индия находится на втором месте в мире после США по количеству заболевших. 5 мая в Индии было выявлено свыше 412 тысяч новых заболевших, а число летальных исходов в результате вызванных коронавирусом осложнений составило 3 980 человек - это максимальное значение с начала пандемии.

Ранее директор российского Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что созданная Центром вакцина "КовиВак", использующая целый вирус, обладающий полным пулом антигенов, эффективна против новых мутаций COVID-19.