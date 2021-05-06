В Кишиневе констатировали нехватку средств на досрочные выборы

В резервном фонде Молдавии на данный момент недостаточно средств, чтобы провести досрочные парламентские выборы, признал исполняющий обязанности премьера Молдавии, глава МИД Аурелий Чокой. Ранее ЦИК республики назвал сумму, необходимую для проведения голосования. Речь идет о 125 миллионах леев (около 7 миллионов долларов)​​​.

"На данный момент в резервном фонде правительства - единственного источника, откуда мы можем выделить деньги, - находится 98 миллионов леев, - цитирует РИА Новости слова Чокоя. - Однако, как ответственный и.о. премьера, я не могу оставить резервный фонд без средств, я обратился к минфину с просьбой узнать, есть ли возможность пополнить резервный фонд, но мне кажется, что сумма в 125 миллионов леев завышена".

Напомним, что 28 апреля президент Молдавии Майя Санд подписала указ о роспуске парламента, при этом проведение досрочных парламентских выборов запланировано на 11 июля. И теперь в стране нет полноценных кабмина и парламента, поэтому не существует возможности внесения поправок в проект госбюджета.