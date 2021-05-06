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06.05.2021 14:01
Рубрика: Видео

Видео: джип вскарабкался по отвесному склону

Текст: Вадим Давыденко

Есть машины, созданные для человеческого комфорта и ощущения превосходства над окружающими. Стоят они как круизные яхты, ездить могут только по идеальному асфальту - от дорогого бутика к престижному ресторану, а их обслуживание на СТО в год обходится в кругленькую сумму. Хозяева ими гордятся и пылинки с них сдувают.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А еще есть машины, созданные для поиска приключений на голову их хозяев. Им, автомобилям и их владельцам, некомфортно на ровном и сухом асфальте. Их стихия - топкие болота и непролазный бурелом, узенькие горные тропки и почти отвесные склоны.

Поначалу может показаться, что Jeep Wrangler этот квест не осилит: очень уж крутой склон в каньоне национального парка Санд-Холлоу (штат Юта, США). Да еще и дождь недавно прошел, потому сцепление с поверхностью может быть неидеальным. Но на камнях видны старые следы шин, то есть, кто-то уже по этому склону поднимался. Значит, пробовать можно и нужно.

Нашему герою хватило всего попыток в течение одной минуты. Кто молодец? Он молодец и его старенький джип.

#видео