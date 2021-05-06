Видео: карма настигла любителя дорожных "шашек"

Быстрое перестроение из одного автомобильного ряда в другой, известное среди российских водителей как "шашки", - очень рискованное развлечение, опасное как для самого любителя этой игры, так и для попутного и встречного транспорта. Слишком уж часто "шашисты" провоцируют аварии с участием других участников дорожного движения, а сами спокойно уезжают с места ДТП.

Но на этом видео, снятом в Китае, карма наказала любителя "шашек" так быстро и так сурово, что после этого он нескоро захочет перестраиваться из ряда в ряд, не убедившись несколько раз в том, что все остальные водители его видят и готовы его пропустить.

Владелец красной Honda летел на скорости выше 120 км/ч и рассчитывал прошмыгнуть между фурой и легковушкой, но чуть-чуть не рассчитал траекторию. Сначала он слегка задел идущий в левом ряду автомобиль, затем зацепил металлический отбойник и, окончательно сбившись с курса, ткнулся капотом в грузовик, который хотел обогнать.

От удара о тяжелую фуру Honda развернулась на 180 градусов и оказалась под фургоном. К счастью, не прямо под колесами, а лишь между ними. И именно так, задом, и продолжила свое движение вперед. К авторемонтной мастерской. К страховщикам. И к суровой китайской полиции, которая с любителями "шашек" обычно не церемонится.