Астронавт НАСА не заметила явных различий в полетах на "Союзе" и Crew Dragon

Астронавт Шэннон Уолкер, выступая на пресс-конференции в НАСА, сравнила полет на российском космическом корабле "Союз" и американском Crew Dragon. По ее словам, различия есть, но несущественные.

Уолкер отметила, что уровень перегрузки в каждом корабле разный. "Не хуже и не лучше, просто разный, то же самое и на этапе возвращения - разная нагрузка, разные ощущения при выбросе парашюта", - цитирует РИА Новости астронавта. Посадка Crew Dragon на воду показалась Уолкер "немного мягче" приземления капсулы российского "Союза".

Шэннон Уолкер летала на Международную космическую станцию на российском корабле "Союз" в 2010 году. А в минувшее воскресенье она вместе с американцами Майком Хопкинсом и Виктором Гловером, а также японцем Соичи Ногучи на корабле Crew Dragon вернулась на Землю. Экипаж провел на орбите шесть месяцев.