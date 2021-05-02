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02.05.2021 10:53
Рубрика: Общество

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Текст: Наталия Ячменникова
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, успешно приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды.
Фото: NASA TV via AP Фото: NASA TV via AP
Фото: NASA TV via AP

Crew Dragon коснулся воды в расчетные 2.57 по времени Восточного побережья США (9.57 мск). Около шести с половиной часов до этого корабль отстыковался от МКС, сообщает РИА Новости.

Crew Dragon (другое название Dragon 2) - первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Разработан компанией SpaceX, основанной Илоном Маском.

Фото: iStock
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После того как в 2011 году американские челноки окончательно встали на прикол, зарубежные астронавты летали на орбиту только на "Союзах". Понятно, что переживали американцы, не имея возможности самостоятельно доставлять людей на МКС. Возобновление пилотируемых полетов стало для них делом чести и национальной гордости. Чтобы вернуть все на круги своя, НАСА сделало ход конем: привлекло для разработки новых кораблей частников. Контракты были заключены с SpaceX и Boeing, которые создают соответственно корабли Crew Dragon и Starliner. Но технических проблем оказалось выше крыши. Поэтому первый беспилотный полет на МКС корабль Маска совершил лишь в марте 2019 года.

Этот корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре 2020 года с экипажем из американцев Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уолкер, а также японца Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. Кроме них сейчас на станции находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай, которые прибыли на МКС на корабле "Союз МС-18" в этом месяце.

Общество Космос

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