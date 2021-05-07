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07.05.2021 11:13
Рубрика: Экономика

Авиакомпании выполнят 55 вывозных рейсов из Турции в Россию

Текст: Василий Кошкин
Авиакомпании до 1 июня выполнят еще 55 вывозных рейсов из Турции в Россию. Об этом сообщили в Росавиации.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Всего с 15 апреля компании вернули из Турции 77,2 тысячи россиян, выполнили 345 вывозных рейсов. Сейчас в стране остаются только самостоятельные туристы, все организованные группы были возвращены до 30 апреля.

Фото: iStock
Турция намерена открыть туристический сезон с 1 июня

Ранее российские власти приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения продлятся до 1 июня.

Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус. Наибольшую проблему представляет Турция.

С 29 апреля по 17 мая в Турции действует новый жесткий локдаун. Рынки и магазины в стране смогут работать только с понедельника по субботу с 10 утра до 5 вечера, а посещать их разрешается только пешком. Рестораны, кафе и другие точки общественного питания не смогут принимать посетителей и будут работать только на вынос, либо доставлять заказы на дом.

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