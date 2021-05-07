Байден еще на год продлил режим антисирийских санкций

Президент США Джо Байден еще на год продлил режим односторонних санкций в отношении Сирии. Это следует из уведомления, распространенного Белым домом.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые последовательно вводились Вашингтоном против Дамаска с 2004 по 2012 годы. Эти рестрикции, в частности, предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией США активов некоторых физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию, пишет ТАСС.

Кроме того, Байден подписал аналогичные указы о продлении режима ЧС, связанные с ситуациями в Центральноафриканской Республике и Ираке.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента США Джо Байдена за его первые 100 дней у власти составил 52 процента - с 1945 года этот показатель был ниже только у президентов Джеральда Форда (48 процентов) и Дональда Трампа (42 процента). Не одобряют работу нового лидера страны 42 процента опрошенных, из них "решительно не одобряют" 35 процентов. При этом 64 процента респондентов положительно высказались о политике Байдена в борьбе с пандемией коронавируса. Экономическую политику поддержали 52 процента участников опроса. А вот в вопросах миграции действия Байдена одобряют всего 37 процентов респондентов.