Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 15 миллионов человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось на 73 380, их общее число достигло 15 003 563. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минздравом республики.

За последние 24 часа в стране зафиксированы 2 тысячи 550 летальных исходов, выздоровели свыше 13,5 миллиона человек. В министерстве отметили, что за прошедшую неделю зафиксировано 417 тысяч 760 новых случаев заражения. Это почти на девять тысяч больше, чем неделей ранее, пишет ТАСС.

Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных. По числу летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.

Ранее министерство здравоохранения Бразилии рекомендовало женщинам по возможности повременить с беременностью, чтобы избежать риска, связанного с заражением коронавирусом. Секретарь министерства по вопросам первичной медико-санитарной помощи Рафаэль Камара аргументировал это тем, что новые варианты инфекции более агрессивно проявляются у беременных женщин. Раньше тяжелое течение COVID-19 было связано с окончанием беременности, однако теперь оно наблюдается во втором и даже в первом триместре, отметил он.