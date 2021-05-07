ЦИК: На тестирование онлайн-голосования записались около 2,5 млн человек

В общероссийском тестировании системы электронного голосования примут участие около 2,5 млн россиян. Такую цифру обнародовал Центризбирком в своем Telegram-канале.

"Важно, что дистанционное электронное голосование вызывает такой интерес у избирателей всех 85 регионов нашей страны. Значит, эта дополнительная возможность волеизъявления граждан по-настоящему востребована обществом", - считает глава ЦИК Элла Памфилова.

В ближайшие дни списки людей, подавших заявления, будут сверены с регистром избирателей ГАС "Выборы", и комиссия получит финальные цифры по количеству участников тренировки. "Но уже очевидно, что нагрузка системы будет достаточной для выявления всех ошибок и верификации технических решений", - добавила Памфилова.

Само пробное голосование пройдет с 12 по 14 мая. В процессе будут отработаны штатные и нештатные ситуации, в том числе - возможные хакерские атаки.

В тренировке участвуют все субъекты РФ, особое внимание - тем десяти, которые подали заявки на проведение онлайн-голосования в сентябре. В ЦИКе отметили, что в этих регионах избиратели особенно активно записываются на участие в тренировке. В Республике Северная Осетия - Алания и городе Севастополе почти четыре процента избирателей выразили такое желание. А в Мурманской области этот показатель еще выше - почти 4,5 процента.

"Ни в одной стране мира онлайн-голосование не проводилось в таких масштабах. Это уникальный опыт, который, я надеюсь, позволит нам в ближайшей перспективе расширить применение дистанционного голосования в масштабах всей страны", - подчеркнула Элла Памфилова.

Добавим, 7 мая до 23:59 еще можно подать заявление не пробное онлайн-голосование. Жители всех регионов России могут сделать это через портал госуслуг, а москвичи - также через сайт mos.ru.