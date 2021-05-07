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07.05.2021 22:25
Рубрика: Происшествия

Дело о крупном ДТП в Волгоградской области забрали из полиции в СК

Текст: Наталья Козлова
Сразу несколько поручений подчинённым дал глава Следственного комитета по последним ЧП, о которых сообщали СМИ.

Так, Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по сообщению о том, что в Тульской области семья с тяжелобольным ребенком не может получить положенное по закону жилье. Глава СК потребовал оперативного доклада по ситуации, поставив ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ещё он поручил подчиненным в Волгоградской области инициировать передачу из полиции материалов уголовного дела о ДТП с участием грузовика и трех автомобилей. В этой аварии пострадали две девятилетние девочки-спортсменки, ехавшие с соревнований.

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Ждёт глава ведомства и доклад о расследовании гибели 59-летнего мужчины и 15-летнего подростка в результате взрыва снаряда времен войны во время поисковых работ в Городищенском районе.

А вот руководству следственного управления по Ростовской области Бастрыкин поручил доложить о следствии по делу о падении 12-летнего мальчика в открытый люк сетей водоснабжения в Волгодонске. В результате происшествия ребенок получил травмы. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Председатель СК также поручил начать процессуальную проверку по ситуации, сложившейся вокруг 89-летней актрисы Лидии Доротенко в Санкт-Петербурге. В СМИ появилась информация о возможных противоправных действиях в отношении пожилой женщины. Александр Бастрыкин потребовал тщательно изучить все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований возбудить уголовное дело.

Еще одно происшествие, по которому глава СК России потребовал представить доклад, связанный со стрельбой по подросткам в Воронеже. Это дело забрали из полиции и его расследует СК по Воронежской области. Против фигуранта этого дела также было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Оно соединено в одно производство с ранее возбужденным. Ход расследования поставлен по поручению Бастрыкина на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
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Ещё поручено доложить о расследовании уголовного дела о халатности чиновников. Такое дело завели после пожара в одном из населённых пунктов в Омской области. В результате сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате.

Уже центральному аппарату СК глава ведомства поручил начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт "Бессмертного полка онлайн" подвергся хакерской атаке. Бастрыкин подчеркнул, что необходимо установить всех причастных к атаке.

Ещё одно происшествие произошло в Кемеровской области - неизвестные частично разрушили могилу ветерана Великой Отечественной войны. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по этому факту, принять исчерпывающие меры к установлению лиц, совершив кощунственный поступок, дать их действиям правовую оценку и при наличии оснований возбудить уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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