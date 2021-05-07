Минздрав обновил рекомендации по профилактике COVID-19

В предыдущей версии для профилактики заболевания были рекомендованы препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
"Минздрав России утвердил новую - 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что над ней работали более 100 российских экспертов. В одиннадцатых методических рекомендациях по COVID-19 также обновлен список препаратов для лечения инфицированных пациентов.
Минздрав утвердил иммуноглобулин человека для лечения коронавируса
В них отмечается, что применять иммуноглобулин следует в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии при COVID-19. Назначаться он может взрослым в стационарах. В числе противопоказаний - беременность, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции.
Также для упреждающей противовоспалительной терапии рекомендовано применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций. Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 исключен гидроксихлорохин.
Новые методические рекомендации утверждены 7 мая. В пресс-службе Минздрава отмечают, что над их одиннадцатой версией работали более 100 российских экспертов различных специальностей, которыми проводился тщательный анализ комплекса данных о результатах исследований и опыте применения лекарственных препаратов.