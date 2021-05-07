Эксперт рассказал, какой алкоголь максимально вреден

Любые дозы алкоголя не проходят для организма бесследно. Возможно ли насладиться вкусом какого-то крепкого напитка, минимизировав негативный эффект, рассказал бартендер Василий Захаров.

Он отметил, что вред алкогольного напитка для организма человека напрямую зависит от количества спирта, который в нем содержится. Чем выше этот показатель, тем больше негативных эффектов. "Выбирая напиток следует предпочесть менее крепкий, - рассказал Захаров в эфире радио Sputnik. - Безопасно либо полное отсутствие алкоголя, либо самое минимальное его количество. Такой подход позволит оценить вкус напитка, но при этом не опьянеть".

Важный момент - алкогольные напитки следует обязательно запивать водой. Это снизит негативный эффект от содержащегося в них спирта, говорит специалист.

Ранее сообщалось, что отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет. К таким выводам пришли ученые из Каролинского института, которые 20 лет наблюдали в Дании, Финляндии и Швеции за продолжительностью жизни людей, употребляющих алкоголь.