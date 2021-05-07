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07.05.2021 14:57
Рубрика: В мире

Французские рыбаки вернулись домой после протестов у берегов Джерси

Текст: Вячеслав Прокофьев
Градус напряженности в конфликте между Парижем и Лондоном из-за ограничений прав французских рыбаков заниматься промыслом у острова Джерси немного снизился. Это произошло после того, как свыше 60 шхун из Нормандии и Бретани, которые в четверг практически заблокировали главный островной город Сент-Хелиер, вернулись домой.

После этого британский премьер-министр Борис Джонсон распорядился, чтобы два сторожевых корабля королевских ВМС Tamar и Severn, стоявшие на рейде Джерси, покинули его акваторию. Судя по всему, так же поступят французские военные корабли, отправленные в спорную зону для мониторинга ситуации.

Фото: Olivier Hoslet, Pool via AP
ЕС и Лондон уладили все формальности по Brexit

Но до этого несколько французских рыбаков высадились на берег и провели переговоры с властями Джерси. Как рассказал по итогам встречи глава регионального комитета рыболовства Нормандии Дмитрий Рогофф, "демонстрация нашей силы завершилась, а теперь этой проблемой должны заняться политики".

Он добавил, что если не будет достигнут положительный результат и ограничения сняты, то французское правительство должно реализовать свою угрозу и "отрубить" остров от электричества, которое туда поступает по подводному кабелю из Франции (до ее береговой линии всего 22 морские мили).

О том, что такой вариант рассматривается, ранее, выступая в Национальном собрании, заявила министр по морским делам Анник Жирарден. А сегодня на эту же тему высказался министр-делегат по внешней торговле Франк Риестер. Он заявил, что "ограничения выдачи лицензий на рыбный промысел противоречит соглашению по Brexit" и что оно "должно соблюдаться". При этом он особо подчеркнул, что Париж "не пойдет на компромисс", а французские рыбаки могут рассчитывать на его поддержку.

"Рыбный вопрос" был, пожалуй, самым сложным в ходе переговоров между Брюсселем и Великобританией об условиях ее выхода из состава ЕС. Британцы хотели обрести полный суверенитет на ряд районов рыбного промысла. ЕС в свою очередь настаивал на сохранении права на промышленный лов в тех зонах. В конце концов, договорились о том, что в течение пяти с половиной лет европейцы смогут этим заниматься, как и прежде, но в 2026 году начнется поэтапное сокращение квот на доступ европейского флота в британскую экономическую зону.

Однако на Джерси решили ущемить права французов уже в этом году. Из 344 заявок, поданных французскими рыбаками на лов рыбы в водах Джерси, разрешение получила всего лишь 41 шхуна. При этом выдвигаются условия, которые не обговаривались в соглашении по Brexit. Речь идет о сроках нахождения кораблей в рыболовных зонах, сокращении этих районов, а также о других, как считают рыбаки, дискриминационных регламентирующих мерах.

Учитывая боевой настрой французов, Париж и Лондон, скорее всего, ждут серьезные "разборки".

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