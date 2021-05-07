Германия отказалась от рекомендаций по использованию AstraZeneca

Власти Германии отказались от рекомендации использовать вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca только для лиц старше 60 лет. Как отметил глава минздрава страны, теперь решение будут принимать врач и клиент после консультации.

Он отметил, что данное решение позволит быстрее и гибче проводить вакцинацию в частных врачебных кабинетах. "Врач будет решать с прививающимся, какая вакцина для него подходит. После этого будет возможность пройти процедуру", - цитирует главу минздрава Германии РИА Новости.

Напомним, немецкие эксперты рекомендовали использовать AstraZeneca для лиц старше 60 лет. Рекомендация была сделана после случаев тромбоза после вакцинации данным препаратом, которая больше затрагивала женщин моложе 50 лет.

Ранее сообщалось, что США решили передать другим странам 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca. Как отметила пресс-секретарь Белого дома, производство данного препарата в стране идет сразу на нескольких предприятиях. И сейчас администрация изучает варианты предоставления вакцины AstraZeneca другим странам, рассказала Джен Псаки.