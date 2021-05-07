Google усилит приватность данных в операционной системе Android

В магазине Google Play появится "раздел безопасности", в котором разработчики будут обязаны указать, какие данные собирает то или иное приложение. Об этом пишет 9to5google.

Согласно новым правилам, разработчиков обяжут указать, какие именно данные собирает приложение: в частности, речь идет о таких персональных данных, как местоположение, контакты и сведения о просматриваемых файлах. Кроме того, авторы приложений должны будут подробно объяснить, как используется эта информация.

Помимо этого, в описании должно быть указано, соответствует ли программа семейной политике, есть ли у него шифрование персональных данных. Также как и в iOS 14.5, которая вышла совсем недавно, пользователь сможет отказаться от отслеживания персональных данных тем или иным приложением.

"Приватность становится очередным трендом, поскольку на это есть запрос со стороны людей. Сегодня очень многие компании собирают чрезмерное количество информации. Поэтому держатели платформ пытаются их ограничить. Причем сами держатели платформ от этого выигрывают - они продолжают сбор данных, а сторонним компаниям их не отдают", - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.

По его словам, за счет таких действий крупных ИТ-гигантов ценность данных значительно повышается. "Перед нами не борьба за приватность, а передел рынка, когда Google, Apple и Microsoft и другие, кто имеет доступ к этим данным, начнут контролировать рынок. И рекламные доходы Facebook от этого значительно сократятся. Эта тенденция будет продолжаться. Задача крупных ИТ-гигантов - сократить число компаний, которые имеют доступ к данным пользователей", - уверен Муртазин.

На мероприятии Google I/O в конце мая компания пообещала более подробно рассказать о новой политике безопасности. Уже в четвертом квартале текущего года Google начнет собирать вышеперечисленную информацию с разработчиков приложений, а сами правила вступят в силу в 2022 году - тогда же доступ к этой информации получат и обычные пользователи. Если разработчик не заполнит информацию о том, какие данные собирает его приложения, то Google применит к нему штрафные санкции.