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07.05.2021 18:59
Рубрика: Экономика

Инвестор посоветовал покупать доллары и евро

Текст: Василий Кошкин
Курс доллара в диапазоне 70-75 рублей является привлекательным для инвестиций. Об этом заявил агентству "Прайм" создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, на рубль традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. Нефть после заседания ОПЕК, на котором было принято решение не повышать добычу, выглядит сейчас достаточно стабильной. Ситуация с восстановлением мировой экономики также внушает оптимизм - в основном, на фоне деловой статистики в США и ряде европейских стран.

Фото: : iStock
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"Все это будет держать летом стоимость на нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель - и это хорошо для рубля", - отметил Клопенко.

Что касается геополитической обстановки, то эксперт заявил о "небольшой оттепели" после обострения, которая позволила рублю укрепиться.

По мнению Клопенко, доллар вряд ли упадет ниже 70 рублей, поэтому диапазон 70-75 рублей выглядит привлекательным для покупок.

"Есть значительная вероятность нового витка напряженности между США и РФ и тогда диапазон будет 75-85, а если геополитические противоречия приведут к еще большим санкциям, то рубль может подешеветь еще и больше", - заключил эксперт.

Ранее Минэкономразвития представило обновленный макроэкономический прогноз, согласно которому курс доллара в 2021 году в среднем составит 73,3 рубля.

"В начале этого года рубль у нас, как мы видим, ослаб, но мы исходим из того, что это все психология. Фундаментальный валютный курс - 71-72 рубля за доллар концу этого года (в результате среднегодовой курс - 73,3 рубля за доллар), в 2022 году - 71,8 рубля, в среднесрочной перспективе - 72-74 рубля", - отмечал источник в министерстве.

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