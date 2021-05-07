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07.05.2021 15:38
Рубрика: Экономика

Как бесплатная газификация скажется на тарифах для населения

Текст: Сергей Тихонов
Новая концепция газификации, предусматривающая подведение газа до границ домовладений без привлечения средств населения, потребует от ответственных за это компаний дополнительных и немалых затрат. Главный вопрос - откуда эти деньги будут взяты и не попытаются ли их получить с граждан через тарифы или включив в стоимость завершающих работ по подключения газа внутри жилья.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) неоднократно заявляли, что роста выше инфляции тарифов на газ для населения не будет. Ежегодно цены для населения на газ индексируются, но речь идет о совсем незначительном увеличении - около 3%, что точно не сможет покрыть предполагаемые расходы. Правительство 6 мая утвердило дорожную карту по газификации, но в ней пока ничего не говорится об источниках финансирования программы.

Фото: iStock
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Ранее новая программа газификации была оценена в 1,9 млрд рублей до 2030 года, из которых для 600 млрд рублей пока даже нет плана, откуда их взять.

Предлагались разные решения, например, через использование для газификации средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассматривалась возможность увеличения тарифа на транспортировку газа для промышленных потребителей, но о повышении цены на газ для населения речи не шло, подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Хотя, по его мнению, газ для населения в России стоит на порядок дешевле нефтепродуктов и электроэнергии, и этот перекос еще предстоит постепенно выравнивать.

"Вариантов поиска денег несколько и, вполне вероятно, будет использовано сочетание разных подходов с тем, чтобы не допустить существенного опережения темпа роста тарифов над плановыми, близкими к средней инфляции", - говорит начальник Управления аналитических исследований "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. Он уточнил, что может быть использован долговой рынок и деньги могут привлекаться через специальные социальные облигации в рамках ESG-стратегии (англ. environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление). Также могут быть предоставлены определенные льготы по налогам и сборам.

В отношении второго варианта - роста стоимость завершающих работ - в пресс-службе ФАС "РГ" пояснили, что будут строго следить за стоимостью проведения газа по участку и разводке внутри дома. И в случае выявления ее необоснованного роста ведомство будет принимать меры реагирования.

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Но у экспертов нет твердой уверенности, что здесь получится избежать злоупотреблений. По мнению Александрова, препятствовать росту цен на эти услуги возможно, используя обратную связь с населением - информационный контроль, но только там, где он есть и налажен.

Коммерческие структуры могут воспользоваться моментом и взвинтить цены, у чего могут быть и объективные причины - спровоцировать их рост может ажиотажный спрос, считает Гривач. Это может стать проблемой, так как отсечет от бесплатной газификации наиболее бедные слои населения. Тем более что строительство газопровода на участке, обустройство котельной, покупка котла и другого необходимого оборудования сами по себе недешевое удовольствие, отметил эксперт.

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