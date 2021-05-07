Манижа начала репетиции на "Евровидении" в Роттердаме

Российская участница "Евровидения"-2021 прибыла в Роттердам и приступила к финальной части репетиций своего концертного номера Russian Woman. При этом никаких официальных проводов Манижи в московском аэропорту не было. А из СМИ была приглашена только съемочная группа одного из центральных телеканалов. Да и официальная вечеринка проводов нашего конкурсанта, которая традиционно проводилась каждый год (а Сергея Лазарева в 2016-м году вообще провожали за один день дважды!) впервые была отменена. Такое произошло впервые за все время участия России в "Евровидении". Это было обидно, может, не справедливо, но все-таки понятно - почему…

Перед вылетом Манижа отказалась и от всех интервью. И вообще не показывалась ни на каких светских мероприятиях или концертах своих друзей-артистов. Все это тоже было впервые. Причин отказов Манижа не объясняла. Но они и так были ясны: слишком много оказалось критиков у артистки, особенно в социальных сетях появилось после того, как после открытого голосования в прямом эфире Первого канала телезрители выбрали ее. Отдали предпочтение ей на фоне Антона Беляева и дуэта #2Маши. По мнению обозревателя "РГ" - абсолютно справедливо. Песня Russian Woman - хорошая, запоминающаяся, пусть и не совсем форматная для конкурса. Но она вполне может выстрелить: благодаря мелодии, хорошему, очень личному тексту на русском и английском языках, шарму артистки, не совсем типичной судьбы для отечественной эстрады…

Казалось, что чем ближе отлет в Роттердам, тем хейтеры больше в нее вслушаются и поймут и Манижу, и ее новую "Русскую женщину", но нет - к хору критиков буквально в последние дни перед отлетом, пусть вежливо (хотя сути мнений это не меняло) добавились и звезды: Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Алексей Кортнев…

Конечно, Манижа была в растерянности. Вначале она с юмором отвечала, сняла клип, полный сарказма, гротеска, но и печали. А потом, похоже, решила закрыться от всех… И улетала в Роттердам уже вряд ли в хорошем настроении. Хотя тех, кто ее поддерживал, оказалось тоже немало!

Нетта из Израиля, выигравшая "Евровидение"-2018, например, написала ей в своем Instagram: "Манижа! У тебя ведь крутая песня. Нам всем нравится и ты победишь… И мы все поддерживаем тебя!"

Впрочем, пока и букмекеры не очень верят в победу российской певицы. Считают, что у нее только процент шансов на выигрыш. А предрекают победу певице Дестини из Мальты. У нее тоже песня о непростой женской судьбе. Но при этом шансов на победу - 20 процентов. В пятерке лидеров также: Барбара Прави из Франции - 15 %, Gjon`s Tears - 12 %, у Монескин из Италии - 10%, а у артистичной болгарки Виктории, чья песня была очень зрелищной и эффектной на не состоявшемся конкурсе прошлого года - 5%. Маниже обещают лишь 15-е место.

Но понятно, что это всего лишь прогнозы. Хотя они имеют тенденцию сбываться. Так в 2009 году выиграл Александр Рыбак из Норвегии, а в 2019-м - Дункан Лоуренс из Нидерландов. И у Манижи пока есть все шансы на то, чтобы опровергнуть мнения букмекеров. Ведь разве не именно про русскую женщину поговорка: "Коня на ходу остановит, в горящую избу войдет"?! Пора теперь и Маниже ее доказывать.

8 мая она приступила к репетиции на Ahoy Arena, а технические службы и режиссер трансляции начали решать: какие декорации и свет должны помочь ее номеру выглядеть поэффектнее. Да и в нашей команде есть отличный режиссер-постановщик - Андрей Сычев. Один из самых креативных российских режиссеров-постановщиков, ученик Марка Захарова, он был режиссером "Голоса", проекта "Точь-в-точь", шоу Валерии "К солнцу" и других. Так что Роттердам это, возможно, очередной его звездный час?!

Впереди у Манижи - костюмные репетиции, в том числе и очередная на сцене Ahoy Arena, а также обязательная пресс-конференция для СМИ, назначенная на 12 мая. Времени на то, чтобы изменить мнение и хейтеров, у нее пока вдоволь.

Кстати

Манижа выступит 18 мая в первом полуфинале, под 3-м номером. Второй полуфинал - 20-го. Финал - уже 22 мая.