Новости

В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19 12:13
В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации 12:10
Руководство Минобороны возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:09
В Минске вручены государственные награды 12:08
Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России" 12:00
В Подмосковье продлили электронную регистрацию безработных 11:50
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V" 11:48
В рамках учений США высадят десант в Эстонии 11:39
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,3 млрд 11:38
Глава ЛНР: Примирение Востока и Запада Украины невозможно из-за действий США 11:36
Путин поблагодарил "Волонтеров Победы" за поддержку ветеранов 11:32
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 11:25
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 11:21
Смартфоны Huawei получат собственную операционную систему в июне 11:19
Оперштаб: Еще 2 262 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:17
Лукашенко поздравил народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием 11:16
"Циркон" и "Посейдон" сохранят России статус сверхдержавы 11:13
В воздушной части репетиции Парада участвовали 53 самолета и 23 вертолета 11:11
Ушедшее в отставку правительство Болгарии обвинили в рэкете 11:07
МИД КНР: Обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" не угрожают объектам на Земле 11:07
Видео: внезапный снегопад привел к массовым ДТП 11:00
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло 10:54
Отоларинголог Ишима помог пациенту с "черным волосатым языком" 10:53
Машины "Тайфун-ПВО" и танки "Армата" поучаствовали в репетиции Парада 10:49
В Турции задержали восемь террористов ИГ 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
07.05.2021 11:07
Рубрика: В мире

МИД КНР: Обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" не угрожают объектам на Земле

Текст: Юрий Когалов
Фото: Артем Иванов/ТАСС Фото: Артем Иванов/ТАСС
Фото: Артем Иванов/ТАСС

Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B), которая вывела на орбиту базовый модуль китайской пилотируемой станции, не создадут угрозу объектам на Земле. Подобное крайне маловероятно. Большая часть обломков сгорит при входе в атмосферу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай успешно вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли

По его словам, китайская сторона внимательно следит за ситуацией со входом ступени ракеты в атмосферу Земли. "Ракета-носитель была спроектирована из особого материала, большая часть ее обломков сгорит при входе в атмосферу, угроза воздушной навигации и объектам на Земле крайне низкая", - отметил Ван Вэньбинь.

Китай 29 апреля вывел на орбиту главный модуль своей космической станции. Национальное космическое управление объявило запуск успешным. Как ожидается, 8 мая обломки ракеты-носителя войдут в земную атмосферу.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос

Главное сегодня

В "Газпроме" пообещали бесплатно провести газ к небольшим частным домам
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
В рамках учений США высадят десант в Эстонии
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия