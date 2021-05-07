МИД КНР: Обломки ракеты "Чанчжэн-5Б" не угрожают объектам на Земле

Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B), которая вывела на орбиту базовый модуль китайской пилотируемой станции, не создадут угрозу объектам на Земле. Подобное крайне маловероятно. Большая часть обломков сгорит при входе в атмосферу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, китайская сторона внимательно следит за ситуацией со входом ступени ракеты в атмосферу Земли. "Ракета-носитель была спроектирована из особого материала, большая часть ее обломков сгорит при входе в атмосферу, угроза воздушной навигации и объектам на Земле крайне низкая", - отметил Ван Вэньбинь.

Китай 29 апреля вывел на орбиту главный модуль своей космической станции. Национальное космическое управление объявило запуск успешным. Как ожидается, 8 мая обломки ракеты-носителя войдут в земную атмосферу.