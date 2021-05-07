Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации

Площадь частных домов не является критерием для участия в программе ускоренной газификации. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере семи кубических метров в час для физических лиц", - уточнил чиновник.

Ранее генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов заявил, что на бесплатное подключение к газу могут рассчитывать владельцы частных жилых домов площадью не более 300 квадратных метров. Речь идет о строительстве газопровода до границы участка.

Президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа оценивается в 1,9 триллиона рублей.