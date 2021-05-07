В "Газпроме" пообещали бесплатно провести газ к небольшим частным домам

Владельцы частных жилых домов площадью не более 300 квадратных метров смогут рассчитывать на бесплатное подключение к газу. Речь идет о строительстве газопровода до границы участка, заявил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство", - пояснил он в эфире телеканала "Россия-1".

При этом проведение газовой сети внутри участка потребители будут оплачивать самостоятельно.

Отмечается, что бесплатное подключение коснется тех, чей часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в двухстах метрах от газораспределительной сети.

Ранее президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию поручил довести уровень газификации в стране к 2030 году до 82,9% (сейчас - 71,4%). Программа газификации до 2030 года оценивается в 1,9 триллиона рублей. Глава государства пообещал, что лично проследит за тем, чтобы поручение было выполнено.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" газификации регионов. В план включены 54 мероприятия, большая часть которых будет реализована в 2021-2022 годах.