На чем можно заработать, гуляя по лесу с корзинкой

Новости

В честь Дня Победы на Северном речном вокзале устроят флешмоб 16:29
Вторая ступень китайской ракеты может войти в атмосферу 9 мая 16:28
Штайнмайер: Германия благодарна союзникам за освобождение от нацизма 16:27
Лавров: Россия призывает страны безусловно следовать принципам Устава ООН 16:20
Именной поезд "Подольские курсанты" запустили в Подмосковье 16:20
К началу рабочей недели в Москве потеплеет до 25 градусов 16:10
В МЧС посоветовали, как уберечь дачу и участок от пожара 15:59
"Победа" в середине июня запустит рейсы из регионов на Кипр 15:51
Боец ММА Шлеменко победил Сантоса на турнире AMC Fight Nights 101 15:23
Путин встретится с Рахмоном 8 мая 15:22
Синоптик назвал ерундой прогноз о "красной жаре" в Северном полушарии 15:12
Лидеры России и Узбекистана обсудили события на таджикско-киргизской границе 15:11
Мэр польского города почтила память советских солдат-освободителей 15:05
Умершего от COVID-19 артиста Михаила Багдасарова похоронят 11 мая 14:52
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложения "Улица Героев" 14:47
Во Франции задержали шесть неонацистов за подготовку теракта 14:46
Google усилит приватность данных в операционной системе Android 14:21
ЕК: На саммите ЕС 8 мая будет поднят вопрос отмены патентов на вакцины 14:10
Тунис вводит жесткий карантин 13:58
Большинство россиян собираются участвовать в праздновании Дня Победы 13:55
ЦИК: На тестирование онлайн-голосования записались около 2,5 млн человек 13:51
Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей 13:45
В Екатеринбурге взяли под стражу мужа убитой девушки-блогера 13:31
Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы 13:20
Якорные цепи корабля Северного флота испытали на прочность 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 16:29
Рубрика: Экономика

На чем можно заработать, гуляя по лесу с корзинкой

Текст: Алексей Дуэль
Минприроды подтвердило право всех граждан на свободный сбор грибов и ягод. Никаких ограничений на сбор в лесах грибов или березового сока в России нет, ходить за ними в лес можно совершенно спокойно, а требовать от человека с корзинкой или банкой для сока договора аренды лесного участка никто не вправе, уточнили в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов, - заявили в Минприроды. - Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!".

Фото: iStock
Глава Минприроды: Деньги на экологию надо брать из компенсаций ущерба

По нормативам Минприроды, сбор грибов и ягод разрешен всем желающим "для личных целей". Но при этом доходы от сдачи дикоросов налогами не облагаются и формально тоже не относятся к профессиональным занятиям, для которых нужны лицензии, договоры аренды участка и другие бумаги.

Поэтому у человека, отправившегося в лес по грибы и ягоды с собой никаких обязательных документов быть не должно и лесной инспектор не вправе их требовать.

"Лесной кодекс позволяет гражданам свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд (то есть для себя и своей семьи) собирать грибы, ягоды, лекарственные растения и прочее, - отметили в Минприроды. - К человеку, гуляющему с корзинкой, никаких вопросов у лесного инспектора не возникнет. Более того, арендаторам лесных участков запрещено мешать гражданам гулять по "их" земле и собирать выросшие там дары леса".

Вопросы у представителей власти скорее возникнут не к человеку с корзиной, а к тем, кто устраивает в лесах пусть даже временные хранилища и сушилки для собранных грибов, ягод и растений, добавили в министерстве. Кроме того, инспектор имеет полное право осмотреть собранный урожай на предмет "краснокнижных" или, например, галлюциногенных растений, - их сбор по понятным причинам запрещен. Спорить с лесничим не стоит - в своих владениях он имеет почти такие же права как полицейский. В том числе задержать человека, доставить его в отделение МВД, изъять орудие совершения правонарушения и транспортные средства.

Кроме федерального законодательства, в России действуют еще и региональные нормативные акты. В большинстве своем они дублируют общий порядок, однако могут быть и нюансы, о которых стоит знать. Например, в Тверской и Челябинской областях есть ограничение на минимальный размер шляпки срезанного гриба. У любителей мелких лисичек с диаметром шляпки меньше 1,5 см или груздей, у которых шляпка меньше 2,5 см, при проверке будут проблемы. В других местах могут проконтролировать, срезаны ли ножки грибов острым ножом - иные способы их отделения приводят к порче грибницы и потому караются по закону. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России.

Для предпринимателей, которые заготавливают в лесах грибы, ягоды, лекарственные и другие дикорастущие растения, существуют свои отдельные правила. Но применять их к отдельному гражданину никто не вправе, подчеркнули в министерстве.

При этом сбор грибов, ягод и других дикоросов имеет шансы со временем стать основой мощной экспортной отрасли. За прошлый год экспорт дикорастущих грибов, ягод и других растений вырос на 50% в натуральном выражении и более чем в два в денежном. Такие данные приводят аудиторы KPMG. Общие запасы лесных ягод России они оценивают в 8,8 млн тонн, грибов - в 3,5 млн тонн, кедровых орехов - в 1 млн тонн. Примерно половину из этих объемов имеет смысл заготавливать - остальные растут слишком далеко и их сбор стоит слишком дорого. При этом за прошлый год сбор ягод, который удалось отследить, составил лишь 150 тыс. тонн, грибов - 350 тыс. тонн, кедровых орехов - 40 тыс. тонн. По оценке аудиторов, и сбор, и экспорт могут вырасти в 15 раз.

Заготовка дикоросов в лесу идет двумя способами. Одни предприниматели арендуют лесные участки и собирают то, что там выросло, а потом отчитываются об объемах своих заготовок. Другие - открывают заготовительные пункты, где принимают лесные ресурсы от населения. В интернете и соцсетях есть множество объявлений о покупке собранных грибов и ягод.

Фото: photoxpress
В Минприроды рассказали о сборе грибов и валежника лесу

Таких организаций по несколько десятков в каждом регионе и единой достоверной статистики по ним нет, только разрозненные цифры. Например, в Ярославской области, по данным объединения обществ промкооперации "Центросюза", за прошлый год было принято от населения почти 3 тыс. тонн дикоросов.

Профессиональные заготовители грибов в прошлом году брали в аренду 30 тыс. га лесного фонда, сообщили в Рослесинфорге. В 11 регионах они собрали 65 тыс. тонн грибов, причем 50 тыс. тонн пришлись на одного арендатора из Тюменской области. Ягодами занимался 31 заготовитель на площади в 6 тыс. га. В восьми регионах ими было собрано 54 тыс. тонн ягод.

Цены у заготовителей варьируются от сезона к сезону, зависят от урожая и множества других факторов, отметили в "Центросоюзе". Сейчас время заготовки лекарственных растений, ягоды начнут принимать в июне, грибы - в июле. Но в целом за сезон удачливый грибник может сдать даров леса на 100 тысяч рублей, рассказали сельские жители, для которых этот промысел - хорошее подспорье для жизни.

"Существенный объем дикоросов собирается, перерабатывается и реализуется гражданами в частном порядке (торговля с лотков на местных рынках, на приграничных территориях между государствами, у дорог), - отмечают эксперты KPMG. - По некоторым оценкам, нелегализованный рынок дикоросов в несколько раз превышает объем легального, что создает сильную конкуренцию законным производителям".

Экономика Правительство Минприроды

Главное сегодня

Мишустин утвердил дополнительные меры по стабилизации цен на топливо
Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V"
Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5"
Атомный подводный крейсер "Казань" вошел в состав ВМФ России
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам