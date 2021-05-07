На чем можно заработать, гуляя по лесу с корзинкой

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов, - заявили в Минприроды. - Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!".

По нормативам Минприроды, сбор грибов и ягод разрешен всем желающим "для личных целей". Но при этом доходы от сдачи дикоросов налогами не облагаются и формально тоже не относятся к профессиональным занятиям, для которых нужны лицензии, договоры аренды участка и другие бумаги.

Поэтому у человека, отправившегося в лес по грибы и ягоды с собой никаких обязательных документов быть не должно и лесной инспектор не вправе их требовать.

"Лесной кодекс позволяет гражданам свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд (то есть для себя и своей семьи) собирать грибы, ягоды, лекарственные растения и прочее, - отметили в Минприроды. - К человеку, гуляющему с корзинкой, никаких вопросов у лесного инспектора не возникнет. Более того, арендаторам лесных участков запрещено мешать гражданам гулять по "их" земле и собирать выросшие там дары леса".

Вопросы у представителей власти скорее возникнут не к человеку с корзиной, а к тем, кто устраивает в лесах пусть даже временные хранилища и сушилки для собранных грибов, ягод и растений, добавили в министерстве. Кроме того, инспектор имеет полное право осмотреть собранный урожай на предмет "краснокнижных" или, например, галлюциногенных растений, - их сбор по понятным причинам запрещен. Спорить с лесничим не стоит - в своих владениях он имеет почти такие же права как полицейский. В том числе задержать человека, доставить его в отделение МВД, изъять орудие совершения правонарушения и транспортные средства.

Кроме федерального законодательства, в России действуют еще и региональные нормативные акты. В большинстве своем они дублируют общий порядок, однако могут быть и нюансы, о которых стоит знать. Например, в Тверской и Челябинской областях есть ограничение на минимальный размер шляпки срезанного гриба. У любителей мелких лисичек с диаметром шляпки меньше 1,5 см или груздей, у которых шляпка меньше 2,5 см, при проверке будут проблемы. В других местах могут проконтролировать, срезаны ли ножки грибов острым ножом - иные способы их отделения приводят к порче грибницы и потому караются по закону. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России.

Для предпринимателей, которые заготавливают в лесах грибы, ягоды, лекарственные и другие дикорастущие растения, существуют свои отдельные правила. Но применять их к отдельному гражданину никто не вправе, подчеркнули в министерстве.

При этом сбор грибов, ягод и других дикоросов имеет шансы со временем стать основой мощной экспортной отрасли. За прошлый год экспорт дикорастущих грибов, ягод и других растений вырос на 50% в натуральном выражении и более чем в два в денежном. Такие данные приводят аудиторы KPMG. Общие запасы лесных ягод России они оценивают в 8,8 млн тонн, грибов - в 3,5 млн тонн, кедровых орехов - в 1 млн тонн. Примерно половину из этих объемов имеет смысл заготавливать - остальные растут слишком далеко и их сбор стоит слишком дорого. При этом за прошлый год сбор ягод, который удалось отследить, составил лишь 150 тыс. тонн, грибов - 350 тыс. тонн, кедровых орехов - 40 тыс. тонн. По оценке аудиторов, и сбор, и экспорт могут вырасти в 15 раз.

Заготовка дикоросов в лесу идет двумя способами. Одни предприниматели арендуют лесные участки и собирают то, что там выросло, а потом отчитываются об объемах своих заготовок. Другие - открывают заготовительные пункты, где принимают лесные ресурсы от населения. В интернете и соцсетях есть множество объявлений о покупке собранных грибов и ягод.

Таких организаций по несколько десятков в каждом регионе и единой достоверной статистики по ним нет, только разрозненные цифры. Например, в Ярославской области, по данным объединения обществ промкооперации "Центросюза", за прошлый год было принято от населения почти 3 тыс. тонн дикоросов.

Профессиональные заготовители грибов в прошлом году брали в аренду 30 тыс. га лесного фонда, сообщили в Рослесинфорге. В 11 регионах они собрали 65 тыс. тонн грибов, причем 50 тыс. тонн пришлись на одного арендатора из Тюменской области. Ягодами занимался 31 заготовитель на площади в 6 тыс. га. В восьми регионах ими было собрано 54 тыс. тонн ягод.

Цены у заготовителей варьируются от сезона к сезону, зависят от урожая и множества других факторов, отметили в "Центросоюзе". Сейчас время заготовки лекарственных растений, ягоды начнут принимать в июне, грибы - в июле. Но в целом за сезон удачливый грибник может сдать даров леса на 100 тысяч рублей, рассказали сельские жители, для которых этот промысел - хорошее подспорье для жизни.

"Существенный объем дикоросов собирается, перерабатывается и реализуется гражданами в частном порядке (торговля с лотков на местных рынках, на приграничных территориях между государствами, у дорог), - отмечают эксперты KPMG. - По некоторым оценкам, нелегализованный рынок дикоросов в несколько раз превышает объем легального, что создает сильную конкуренцию законным производителям".