Некоторые из восьми "неожиданных водительских штрафов" оказались мифом

И как последнее время это часто происходит, все смешалось в кучу. Поясним, действующий сегодня перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, включает такую неисправность, как отсутствие зеркал, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Но вот беда: запрет эксплуатации ныне действующим Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрен. Он покинул КоАП в ноябре 2014 года. До этого он выражался в задержании регистрационных знаков автомобиля. Но знаки снимать запретили, поскольку без них не могли работать комплексы фотовидеофиксации. А значит, бессмысленным стал запрет эксплуатации.

То есть, за отсутствие зеркала, предусмотренного конструкцией автомобиля, инспектор сможет только выписать штраф 500 рублей. Все. Запретить дальнейшее движение он не сможет. Единственное исключение, предусмотренное правилами дорожного движения: инспектор сможет потребовать прекратить движение автомобилей с не горящими ночью фарами и задними габаритными огнями, а также с не действующим со стороны водителя стеклоочистителем во время дождя или снегопада.

А для таких неисправностей, как неисправность тормозной, рулевой систем, а также сцепного устройства предусмотрено не запрещение эксплуатации, а задержание транспортного средства. То есть, автомобиль с этими неисправностями отправят на штрафстоянку. Забрать его оттуда можно будет, только устранив неисправность или на эвакуаторе.

Что касается трещины на лобовом стекле, то перечнем неисправностей она и вовсе не предусмотрена. Данное требование установлено Техническим регламентом Таможенного союза. Конечно, международные договоры имеют большую юридическую силу, но в этой части они пока не ратифицированы. Грубо говоря, инспектор за трещину на стекле даже штраф выписать не может, потому что отечественным законодательством такое не предусмотрено.