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07.05.2021 13:01
Рубрика: Общество

Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5"

Фото: virtualtelescope.eu Фото: virtualtelescope.eu
Фото: virtualtelescope.eu

Запечатлены падающие на Землю обломки китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B). Снимок опубликован на сайте проекта Virtual Telescope Project.

Фото: iStock
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В кадр попали обломки ракеты на высоте примерно 700 километров. В субботу-воскресенье, согласно прогнозам, они войдут в атмосферу Земли. Согласно заявлению МИД КНР, риск, что обломки создадут угрозу объектам на Земле, маловероятен - большая часть из них сгорит при входе в атмосферу.

Ранее "Чанчжэн-5Б" вывела на орбиту базовый модуль китайской пилотируемой станции.

Общество Космос

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