Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5"

Запечатлены падающие на Землю обломки китайской тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" (CZ-5B). Снимок опубликован на сайте проекта Virtual Telescope Project.

В кадр попали обломки ракеты на высоте примерно 700 километров. В субботу-воскресенье, согласно прогнозам, они войдут в атмосферу Земли. Согласно заявлению МИД КНР, риск, что обломки создадут угрозу объектам на Земле, маловероятен - большая часть из них сгорит при входе в атмосферу.

Ранее "Чанчжэн-5Б" вывела на орбиту базовый модуль китайской пилотируемой станции.