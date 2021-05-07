Песков: Москва анализирует возможности саммита Путина и Байдена

Россия продолжает анализировать ситуацию для принятия решения о возможности проведения саммита лидеров России и США - Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию", - передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о степени готовности встречи.

Ранее, отвечая на этот же вопрос, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что возможная встреча Путина и Байдена "позволила бы в том числе осуществить разрядку напряженности между Москвой и Вашингтоном".

При этом несколько европейских стран уже заявили о готовности принять этот важный саммит. В частности, на днях с подобной инициативой выступила официальная Вена.