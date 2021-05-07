Преступник угнал две полицейские машины за одну погоню

Мужчина угнал полицейскую машину в сердце штата Флорида - солнечном городе Майями.

Стражи правопорядка смекнули, что у них не хватает экипажа и рванули вдогонку. Догнали и тут же упустили - он уехал на другой машине.

Угонщик гнал по хайвею, его настигла машина полиции и слегка ударила в правую заднюю часть. Управление было потеряно, и авто улетел в кусты. Догонявшие копы выбежали из своих патрульных автомобилей и ринулись арестовывать бандита, который в это время выбежал из посадки, сел в полицейский внедорожник и, пока полиция пыталась выстроить диалог с ним, дал по газам и поехал дальше.

Погоню продолжать не стали, поступили умнее: полицейский точным броском развернул ленту с шипами прямо перед угнанным SUV, какое-то время бандит продолжал ехать, но в конечном итоге сделал вынужденную остановку и был задержан.