Президент Бразилии заявил о повторном заражении коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что недавно мог перенести повторное заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он заявил накануне, во время еженедельной трансляции в соцсетях.

По словам Болсонару, несколько дней назад у него были симптомы коронавируса. Он принял препарат и на следующий день "был в порядке". При этом глава государства не уточнил, проходил ли он обследование, пишет ТАСС. Напомним, впервые Болсонару переболел COVID-19 в июле прошлого года.

Сегодня Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по количеству инфицированных. Число подтвержденных случаев заражения за последние сутки увеличилось на 73,3 тысячи, превысив 15 миллионов.