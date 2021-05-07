Число жертв пожара в Мытищах выросло до пяти

Ранее сообщалось, что в результате пожара в подмосковном сварочном цехе четверо погибли, еще один человек госпитализирован.

"Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал", - уточнили актуальную информацию ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Напомним, вечером в пятницу, 7 мая, возгорание в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в Мытищах переросло в пожар площадью 225 квадратных метров. На ликвидацию ЧП у пожарных ушло несколько часов. При этом им удалось вынести из горящего помещения 11 баллонов с кислородом и два с пропаном. Это позволило избежать еще более масштабной трагедии.