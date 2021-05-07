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07.05.2021 22:35
Рубрика: Происшествия

Число жертв пожара в Мытищах выросло до пяти

Тело человека обнаружено на месте пожара в подмосковных Мытищах. Таким образом общее число жертв ЧП выросло до пяти.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ранее сообщалось, что в результате пожара в подмосковном сварочном цехе четверо погибли, еще один человек госпитализирован.

СК возбудил дело после пожара в омской деревне, где сгорело 17 домов

"Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал", - уточнили актуальную информацию ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Напомним, вечером в пятницу, 7 мая, возгорание в сварочном цехе в нежилом двухэтажном здании в Мытищах переросло в пожар площадью 225 квадратных метров. На ликвидацию ЧП у пожарных ушло несколько часов. При этом им удалось вынести из горящего помещения 11 баллонов с кислородом и два с пропаном. Это позволило избежать еще более масштабной трагедии.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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