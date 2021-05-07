Машины "Тайфун-ПВО" и танки "Армата" поучаствовали в репетиции Парада

Новейшая российская бронетехника, а также легендарные танки времен Великой Отечественной войны приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы. В механизированной колонне, прошедшей по Красной площади, были задействованы более 190 образцов военной техники. Впервые по Красной площади пройдет новейший "Тайфун-ПВО".

Открыли механизированную часть Парада легендарные танки Т-34. Также по брусчатке Красной площади проехали новейшие танки Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец" а также артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". В репетиции участвуют сразу несколько типов танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Также на главной площади России появились оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2". Кроме того в репетиции Парада приняли участие зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и системы С-400 "Триумф". По Красной площади также проехали пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

В пешей части тренировки Парада было задействовано 37 парадных расчетов, в которых участвуют свыше 12 тысяч военнослужащих. В тренировке также приняли участие воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов. Также на Красной площади находились участники Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.