СК завел дело по гибели пяти человек при пожаре в Мытищах

"По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - передает ТАСС слова представителя ведомства Ольги Врадий.

Сейчас на месте происшествия, по ее словам, ведутся работы по локализации пожара.

Напомним, что возгорание произошло 7 мая в частном автосервисе на улице 3-я Новая города Мытищи после разгерметизации газового баллона. Огонь охватил территорию площадью в 225 квадратных метров. На ликвидацию ЧП у пожарных ушло несколько часов. При этом им удалось вынести из горящего помещения 11 баллонов с кислородом и два с пропаном. Это позволило избежать еще более масштабной трагедии.