Николай Луганский и Маттиас Гёрне впервые выступят вместе

На сцене Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича 18 мая выступят Николай Луганский и Маттиас Гёрне - российский пианист и немецкий баритон посвятят первое совместное выступление памяти выдающегося дирижера Мариса Янсонса. Вечер пройдет в Большом зале.

Музыканты представят публике одно из последних сочинений Франца Шуберта - вокальный цикл "Зимний путь".

"Каждая песня в нем - это сюжетный поворот в одиноком, отчасти мистическом путешествии без начала и конца. Странника в нем сопровождают образы, пронизанные предчувствием смерти: покрывающий землю снег, замерзший ручей, блуждающий огонек, заманивающий в глухие скалы, путевой столб, указывающий путь туда, откуда нет возврата", рассказывают организаторы.

Мариса Янсонса не стало в декабре 2019 года, ему было 76 лет. Дирижер всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией. Всего за пятьдесят лет - с тех пор, как 25-летний Марис впервые вышел на сцену Большого зала, и до 9 февраля 2019 года, когда на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, петербургская публика видела Мариса Арвидовича в последний раз, он продирижировал в Большом и Малом залах филармонии без малого двумястами программами.

Николай Луганский - народный артист России и лауреат Госпремии РФ, выпускник Московской консерватории им. Чайковского. Концерты пианиста с успехом состоялись на самых престижных сценах в более чем 40 странах мира.

Маттиас Гёрне - немецкий баритон, почетный член Королевской академии музыки в Лондоне. Его головокружительная оперная карьера началась в 1997 году после успешного дебюта на Зальцбургском фестивале. Он выступает на сценах Королевского оперного театра в Лондоне, Парижской национальной Оперы, Венской государственной Оперы и Нью-Йоркского Метрополитан Опера.