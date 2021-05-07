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07.05.2021 17:43
Рубрика: Общество

В Крыму в селе Журавки открыли мемориал жертвам фашистских карателей

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю
Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю

В селе Журавли Сакского района Республики Крым открыт мемориальный камень в память о зверски убитых мирных жителях колхоза имени Молотова, которых в марте 1942 года немецкие каратели. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Фото: Пресс-служба Мининформа Республики Крым
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С инициативой установки памятника выступили офицеры ГСУ Следкома, представители Госсовета РК и еврейской общины Крыма. Десятки местных жителей, общественников и членов молодежных патриотических организаций возложили сегодня гвоздики к новому мемориалу и почтили память жертв нацизма минутой молчания.

По данным историка и этнографа Михаила Кизилова, сразу после оккупации Крыма осенью 1941 года нацистская администрация начала целенаправленно уничтожать некоторые этнические группы полуострова. Тотальной зачистке подлежали прежде всего три народа - евреи, крымчаки и цыгане. Первыми безжалостно уничтожили представителей этих народов в крупных городах - Керчи, Симферополе, Ялте, Евпатории и Карасубазаре (ныне Белогорск). Телами ни в чем не повинных мирных граждан были заполнены расстрельные рвы поселка Багерово, на 10-м километре трассы Симферополь-Феодосия, на Красной горке в Евпатории. Потом фашисты зверствовали и в селах поменьше

В Журавли (старое название Гортенштат - в переводе с языка идиш значит Город-сад) беда пришла 19 марта 1942 года. В этот страшный день в село на двух машинах с жандармами приехал комендант Саки, немецкий офицер Тельманс. Палачи организовали облаву и арестовали всех оставшихся к тому моменту в селе евреев, погрузили их в машину и повезли на расстрел к колодцу на въезде в поселение. Палачи не просто расстреляли жителей села, но постарались сделать это с изощренным садизмом, издеваясь над жертвами и сбрасывая их в колодец живыми и ранеными.

По показаниям свидетелей, даже в самом селе, несмотря на расстояние, были слышны душераздирающие крики жертв. Сбросив все жертвы в колодец, нацисты бросили туда три гранаты и покинули село. Однако и после этого, как установили местные жители, в колодце оставались живые люди. Достать их оттуда запретил предатель, полицейский Иван Боровик.

Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарайского района
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- Страшный расстрельный колодец села Журавли - не единственный в Крыму, - делится данными Михаил Борисович. - Такие колодцы находились почти в каждом населенном пункте полуострова. Память о каждом из них - наш священный долг.

По словам руководителя третьего отдела по расследованию преступлений прошлых лет управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по РК и Севастополю Вадима Мищенко, в рамках проекта "Без срока давности" офицеры отдела тщательно изучают материалы, рассекреченные региональным УФСБ России. С их помощью устанавливаются обстоятельства карательных операций нацистов на территории полуострова и места массовых казней мирных граждан. Сейчас такие работы проводятся на территории Сакского и Бахчисарайского районов. Помогают следователям кадеты Следственного комитета России, которые называют свою работу живым уроком истории.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю
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