В Крыму возмутились сравнением Черного моря с "озером НАТО"

Образная характеристика Черного моря как "озера НАТО" - провокационная выходка. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Ранее руководитель МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Черное море частично превратилось в "озеро НАТО", а безопасность в этом регионе стала неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса.

По словам Мохова, выходка румынского министра не может не возмущать крымчан. Он подчеркнул, что Черноморский флот никогда не позволит кораблям Альянса "господствовать" в Черном море, несмотря на желание НАТО расширить здесь "свою экспансию".

При этом руководитель рабочей группы признал, что за последние годы Североатлантический альянс нарастил в регионе собственное присутствие, усилив активность разведывательных служб.

Напомним, с 20 мая по 22 июня НАТО проведет военные учения Steadfast Defender 21. В них примут участие до девяти тысяч военных на южном фланге (в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии) с отработкой переброски подкреплений из Соединенных Штатов.