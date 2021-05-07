Муж убитой на Урале Instagram-блогера признался в преступлении

Напомним, блогер пропала в начале апреля (причем первыми спохватились ее подписчики - члены семьи об исчезновении родственницы не заявляли). 16 апреля тело неизвестной девушки случайно нашел в лесу у дороги недалеко от города Арамиль водитель. Он сообщил в правоохранительные органы.
"Личность потерпевшей оставалась неустановленной, поскольку каких-либо сведений об исчезновении в недавнем прошлом женщины с похожими приметами не поступало", - пояснил пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.
Дело сдвинулось после того, как 30 апреля в отдел полиции пришел молодой мужчина и сообщил об пропаже своей 28-летней супруги.
Сопоставив факты, следователи СК и оперативники полиции пришли к выводу: погибшая женщина и является той самой без вести пропавшей. Выяснилась и причина ее смерти, в деле появился фигурант: днем пятого апреля супруги находились в своем частном доме в Сысертском районе, между ними случился конфликт, и муж задушил жену руками. Она скончалась на месте.
"Подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы преступления, он взял в аренду легковушку и в ночь на 9 апреля отвез тело в район 170 километра трассы М5 "Урал", - рассказал Валерий Горелых.
Когда блогера нашли, на останках отсутствовали следы травм, характерных для автомобильной аварии, кости были целы. Было назначено гистологическое исследование, в том числе, на предмет употребления ею нелегальных веществ.
33-летнему неработающему супругу погибшей предъявлено обвинение в убийстве.
"В итоге он дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств преступления. Сегодня районным судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - отметил Александр Шульга.