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Рубрика: Общество

На Урале установят мемориал 13-летнему Дмитрию Новоселову

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Копейске Челябинской области появится мемориал памяти герою-юнармейцу Дмитрию Новоселову, который ценой своей жизни спас двух тонущих детей. Вопрос о финансировании его строительства при поддержке правительства региона решен, сообщили в СК РФ.

Фото: Из семейного архива Михаила Сердюкова
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- Проведены рабочие встречи с отцом мальчика и первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт, на которых переданы проектные документы мемориала, и решен вопрос по финансированию строительства, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства. - Также запланировано проведение совещания для согласования этапов и сроков возведения мемориала.

Ранее за помощью в установке мемориала родители юного героя обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору Алексею Текслеру. Памятник появится на месте захоронения юноши - на Аллее Славы в Копейске.

Как уже сообщала "РГ", 24 мая 2019 года во время игры на берегу затопленного карьера под Копейском двое десятилетних мальчиков упали в воду и начали тонуть. Крики о помощи услышал 13-летний воспитанник "Юнармии" Дмитрий Новоселов. Он прыгнул в воду и ценой своей жизни спас детей.

Указом президента РФ юноша посмертно награжден медалью "За спасение погибавших", а также - медалью Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага".

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