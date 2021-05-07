"Победа" в середине июня запустит рейсы из регионов на Кипр

Лоукостер "Победа" в середине июня начнет полеты в Ларнаку (Кипр) из Екатеринбурга, Казани и Перми. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Полетная программа в Ларнаку из Перми начнется 14 июня. Первый рейс из Екатеринбурга запланирован на 15 июня, а из Казани - на 16 июня. В летнем сезоне рейсы будут выполняться по одному разу в неделю на каждом направлении", - сообщили в компании.

Рейсы будут выполняться раз в неделю. Продажа билетов уже началась, уточнили в "Победе". Власти Кипра включили Россию в "красную" группу стран по коронавирусу: для приезда на остров туристам требуется сдать два ПЦР-теста. Один из тестов делается в течение 72 часов до вылета, второй - в аэропорту Ларнаки (цена - 30 евро).