Туристы из РФ на Кипре по-прежнему должны сдавать два теста на COVID

Власти Кипра в ближайшее время по-прежнему будут требовать с туристов из России по два отрицательных теста на коронавирус. Лишь в этом случае им удастся избежать необходимости отправиться на карантин. Один из этих тестов делается в течение 72 часов до вылета, второй - сразу по прилету, прямо в аэропорту. Как отметили в минздраве Кипра, эти требования предъявляются к гражданам всех стран, включенных в "красный список" (Россия в нем значится с 1 апреля).

Власти Кипра регулярно обновляют свои "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные списки". Согласно последним изменениям, правом на приезд в страну безо всяких справок имеют лишь туристы из Израиля, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Саудовской Аравии и Южной Кореи. Для остальных требования меняются в зависимости от той или иной группы.

Между тем на Кипре уже неделю действует жесткий карантин. "Рост число случаев инфицирования в сочетании с давлением на систему здравоохранения из-за большого количества госпитализированных не может оставить нас равнодушными и требует сложных решений и радикальных мер, чтобы остановить распространение вируса в обществе", - объявил министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Согласно постановлению правительства, с 26 апреля по 9 мая в стране действует комендантский час (21:00 до 5:00), на улицу можно выходить раз в сутки после получения специального разрешения (через смс), закрыты бары и рестораны, магазины (за исключением продуктовых). Приостановлен деятельность театров, кинотеатров, спортивных залов, не работают парикмахерские и салоны красоты.

Как ожидается, с 10 мая эти ограничения будут сняты, а россиянам, привитым вакциной "Спутник V", разрешат въезд в страну без теста на COVID-19.