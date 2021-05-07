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07.05.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге взяли под стражу мужа убитой девушки-блогера

Текст: Екатерина Призова

Мужа Instagram-блогера Кристины Журавлевой, тело которой ранее было найдено в лесу под Екатеринбургом, заключили под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

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Напомним, девушка перестала выходить на связь еще в апреле: ее не искали, так как семья не заявляла о пропаже. Забили тревогу подписчики, после того, как блогер перестала выкладывать регулярные посты на своей странице в Instagram.

Пятого мая появилась информация о том, что недалеко от города Арамиль было найдено тело девушки. Оказалось, что страшную находку еще пару недель назад сделал проезжавший мимо водитель, но опознать погибшую сразу не удалось. "В базе данных правоохранительных органов не значилось пропавших с такими приметами, - пояснил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. - Только спустя несколько дней, после кропотливого исследования, сыщики установили, что это - Кристина Журавлева".

Между тем, в Следственном комитете подтвердили: на теле девушки есть признаки, которые говорят о том, что ее смерть носила криминальный характер.

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Возбуждено уголовное дело об убийстве. Максимальное наказание по этой статье - до 15 лет лишения свободы.

Оперуполномоченные угрозыска и следователи выясняют, как блогер провела последние дни своей жизни. В числе прочего проверяется информация о возможных конфликтах в ее семье.

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