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07.05.2021 21:15
Рубрика: Экономика

Российские банки продолжают повышать ставки по вкладам

Текст: Александр Проценко
Российские банки начали повышать процентные ставки по вкладам населения в среднем на 1,5% годовых.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Как уже сообщала "РГ", два дня назад ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, "Почта-банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Ставки повысили также банк "Открытие", "Совкомбанк", "Хоум кредит", "Русский стандарт" и некоторые другие.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости
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Сегодня к ним присоединился крупнейший розничный банк страны - "Сбербанк", а также "Альфа-банк". Еще три кредитных учреждения из числа ведущих намерены объявить о повышении сразу после праздников. По данным регулятора, на это уже пошло около трети банков из 30 крупнейших в стране по величине портфеля средств населения. И уже сегодня у них максимальная ставка достигает от 5,5% до 6%.

"РГ" уже сообщала, что такая смена политики коммерческих банков прогнозировалась Центробанком: 24 апреля он сообщал о возможности повышения российскими банками ставок по сберегательным продуктам на фоне решения об увеличении ключевой ставки до пяти процентов годовых. По оценке Центробанка, именно это решение поспособствовало увеличению привлекательности банковских депозитов для населения. А финансовые аналитики также отмечают возросшую конкуренцию между банками. Но считают, что даже нынешнее повышение ставок пока не сможет защитить большую часть сбережений населения от инфляции, которую ЦБ прогнозирует в этом году на уровне более 5%.

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