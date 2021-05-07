Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах

Серьезный штраф может грозить водителям за нарушения, которые можно назвать неочевидными. Сюда относятся стоянка с нарушением разметки, остановка на островке безопасности и другие.

Портал Autonews перечислил восемь таких ситуаций, где штраф весьма вероятен. Сюда относится, например, отсутствие зеркала заднего вида: автомобиль с таким недочетом считается неисправным. У своей машины водитель, скорее всего, попытается как можно скорее устранить поломку и не станет ездить без зеркала. А вот в автомобиле каршеринга отсутствие этого важного элемента может смутить не сразу. В этом случае легко попасть на штраф 500 рублей и невозможность продолжать движение до устранения проблемы: это прописано в статье 12.5 КоАП.

Еще одно неочевидное нарушение - стоянка с несоблюдением дорожной разметки. Это бывает, когда водитель втиснулся в узкое место и не заметил, что пересек парковочную линию. Такие провинности научились фиксировать дорожные камеры. Поэтому по части 1 статьи 12.12 КоАП автовладельцу грозит штраф 500 рублей.

Москвичам все чаще стали "прилетать" штрафы за оставленный под знаком "Парковка только для резидентов" автомобиль. Наказание для нерезидентов (по сути - жителей другого района) существенное: 2500 рублей.

Важно знать и о риске получить штраф за парковку на закругленном треугольнике по краям выездов из дворов и прилегающих территорий. Жители регионов могут быть наказаны на 2000 рублей, Москвы и Санкт-Петербурга - на 3000. Высока вероятность того, что машину могут еще и эвакуировать.

Схожее нарушение - остановка на островке безопасности. Штраф поменьше - 500 рублей, но все равно приятного мало. Останавливаться здесь можно только в крайних случаях, а не для того, чтобы уточнить дорогу или объехать пробку.

Такой же штраф - 500 рублей - можно получить за трещину на лобовом стекле. Если она находится со стороны водителя и превышает в длину 10 см, то это нарушение: ездить на подобном автомобиле нельзя.

За установку оборудования - будь то нештатный багажник или фаркоп - можно получить штраф по уже упомянутой статье 12.5 КоАП. На подобные работы нужно сначала получить разрешение в специализированной лаборатории, а затем - оформить это в ГИБДД.

Замыкает список парковка без номеров. У водителя, купившего автомобиль, есть 10 дней на то, чтобы зарегистрировать его. Но оставлять на столичной парковке такие автомобили не стоит: высока вероятность того, что его увезут на штрафстоянку. Это связано с решением Антитеррористической комиссии.