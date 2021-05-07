Российский фильм "Grand канкан" получил награды в Нью-Йорке и Барселоне

Российский фильм Михаила Косырева-Нестерова, уже имеющий на своем счету более десятка гран-при престижных кинофестивалей в Италии, Испании, Германии, Великобритании, Австрии, Колумбии и других стран, одержал еще две крупные победы в Нью-Йорке и Барселоне.

Нью-Йорские международные кинонаграды NYIFA - это премия американской киноиндустрии, присуждаемая в различных номинациях за крупные достижения в кинематографе с публичным показом на Манхэттене. В результате жесткого соревнования с конкурентами российский фильм получил главный приз как лучший мюзикл - образец жанра, который считается сугубо американским, и к нему в Америке относятся особенно ревниво.

"Несмотря на ухудшение российско-американских отношений, кинематограф еще остается островком надежды на международное сотрудничество. Присужденная российскому фильму премия - тому доказательство", - комментирует награду официальный сайт Film-M Studio.

В испанской Барселоне высоко оценили танцевальное мастерство, которое демонстрирует "Grand канкан". В рецензии, опубликованной на сайте фестиваля, отмечаются "грандиозные сцены с безупречной и очень эффектной хореографией в сочетании с эстетикой и красотой театральных кулис, они производят на зрителя эффект катарсиса, великолепная, артистичная и техничная режиссура, превосходная динамика камеры". Фильм на этом фестивале удостоен приза за лучшие танцы в игровом кино. В нем сняты танцевальные эпизоды, поставленные балетмейстерами театра "Московская оперетта" Ириной Корнеевой, Игорем Макловым и Борисом Барановским.

Напомним, что режиссер Михаил Косырев-Нестеров, он же автор сценария, использовал реальные рассказы звезд театра об их закулисной жизни и затем предложил артистам сыграть эти истории в кино. Этот уникальный метод позволил добиться эффекта полной документальности в нарядном музыкальном, но глубоко драматическом фильме. Из российских фестивалей картина была недавно показана на онлайн-фесте "Дубль дв@". Ее дальнейший путь - в Японию и снова в Италию. Ни одна национальная премия в России этот фильм не заметила.