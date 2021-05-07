Российский фильм "Grand канкан" получил награды в Нью-Йорке и Барселоне

Новости

Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей 13:45
В Екатеринбурге взяли под стражу мужа убитой девушки-блогера 13:31
Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы 13:20
Якорные цепи корабля Северного флота испытали на прочность 13:06
Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по делу о госперевороте 13:03
Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5" 13:01
Лукашенко: Беларусь создала собственную вакцину от коронавируса 12:59
Месси выступил против экс-президента "Барселоны" после истории с Гризманном 12:47
Сожитель с сообщниками обокрал квартиру москвички 12:46
Лукашенко похвалил работу КГБ 12:34
Минск готов ответить Западу на любые новые санкции 12:18
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости? 12:17
В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19 12:13
В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации 12:10
Руководство Минобороны возложило цветы к Могиле Неизвестного Солдата 12:09
В Минске вручены государственные награды 12:08
Более 3 млн избирателей зарегистрировались на праймериз "Единой России" 12:00
В Подмосковье продлили электронную регистрацию безработных 11:50
Венгерская лаборатория подтвердила надежность "Спутника V" 11:48
В рамках учений США высадят десант в Эстонии 11:39
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,3 млрд 11:38
Глава ЛНР: Примирение Востока и Запада Украины невозможно из-за действий США 11:36
Путин поблагодарил "Волонтеров Победы" за поддержку ветеранов 11:32
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 11:25
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 12:46
Рубрика: Культура

Российский фильм "Grand канкан" получил награды в Нью-Йорке и Барселоне

Текст: Валерий Кичин
Российский фильм Михаила Косырева-Нестерова, уже имеющий на своем счету более десятка гран-при престижных кинофестивалей в Италии, Испании, Германии, Великобритании, Австрии, Колумбии и других стран, одержал еще две крупные победы в Нью-Йорке и Барселоне.
Фото: Film-M Studio Фото: Film-M Studio
Фото: Film-M Studio

Нью-Йорские международные кинонаграды NYIFA - это премия американской киноиндустрии, присуждаемая в различных номинациях за крупные достижения в кинематографе с публичным показом на Манхэттене. В результате жесткого соревнования с конкурентами российский фильм получил главный приз как лучший мюзикл - образец жанра, который считается сугубо американским, и к нему в Америке относятся особенно ревниво.

Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" вышел на Netflix и КиноПоиске одновременно

"Несмотря на ухудшение российско-американских отношений, кинематограф еще остается островком надежды на международное сотрудничество. Присужденная российскому фильму премия - тому доказательство", - комментирует награду официальный сайт Film-M Studio.

В испанской Барселоне высоко оценили танцевальное мастерство, которое демонстрирует "Grand канкан". В рецензии, опубликованной на сайте фестиваля, отмечаются "грандиозные сцены с безупречной и очень эффектной хореографией в сочетании с эстетикой и красотой театральных кулис, они производят на зрителя эффект катарсиса, великолепная, артистичная и техничная режиссура, превосходная динамика камеры". Фильм на этом фестивале удостоен приза за лучшие танцы в игровом кино. В нем сняты танцевальные эпизоды, поставленные балетмейстерами театра "Московская оперетта" Ириной Корнеевой, Игорем Макловым и Борисом Барановским.

Напомним, что режиссер Михаил Косырев-Нестеров, он же автор сценария, использовал реальные рассказы звезд театра об их закулисной жизни и затем предложил артистам сыграть эти истории в кино. Этот уникальный метод позволил добиться эффекта полной документальности в нарядном музыкальном, но глубоко драматическом фильме. Из российских фестивалей картина была недавно показана на онлайн-фесте "Дубль дв@". Ее дальнейший путь - в Японию и снова в Италию. Ни одна национальная премия в России этот фильм не заметила.

Культура Кино и ТВ Наше кино Онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" Онлайн-кинофестиваль "Дубль Два-2021"

Главное сегодня

Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
В рамках учений США высадят десант в Эстонии
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии
Пять театральных премьер праздничного мая
Ильдар Абдразаков: Опера не знает границ и объединяет людей