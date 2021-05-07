Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии

Средние температуры воздуха за период с мая по июль в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%, поэтому представленная Всемирной метеорологической организацией карта прогноза окрашена красным, рассказали в Гидрометцентре.

"По прогнозам, на территории Европейской России и Урала вероятность того, что температура будет выше нормы - около 50%, а на Азиатской части вероятность больше 60%", - цитирует РИА Новости научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Ученый отметил, что прогноз ВМО для территории России совпал с прогнозом российских метеорологов, сделанным ранее. По словам Вильфанда, прогноз носит вероятностный характер и является ориентиром для профессионального сообщества. Пока метеорологи не могут прогнозировать погоду на такой протяженный период.

Ранее синоптики дали прогноз на ближайшие дни. В Москве восьмого мая днем воздух прогреется до 12-14 градусов, а по области до плюс 15-ти, но при этом будет довольно ветрено. День Победы тоже будет прохладным. В ночь на девятое мая только плюс 1-6 градусов и небольшой дождь. Днем преимущественно без осадков, не выше плюс 13 градусов. И сохранится ветреная погода.