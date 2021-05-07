Словацкие антифашисты подвергаются политическим репрессиям в стране

"Мотоциклисты Словакии" вопреки попыткам многих проамериканских деятелей преуменьшать роль советских солдат-освободителей продемонстрировали свою решимость в отстаивании исторической правды, после чего они были названы словацким министром обороны Ярославом Надем "предателями, действующими в интересах иностранной державы". Примечательно, что данная позиция политика была осуждена простыми гражданами данного европейского государства. Это стало очередным подтверждением того, что антироссийская истерия в Европе не находит понимания у местного населения.

Теперь все по порядку. Пятого мая в Москве прошла церемония передачи представителям гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии" частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. С ее помощью они намеревались зажечь специальные лампады в памятных местах 268 населенных пунктов своей страны, выразив тем самым символическую благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной армии. Факел словакам торжественно вручил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "76 лет назад Красная армия избавила человечество от "коричневой чумы", - констатировали байкеры. - Спустя десятилетия память и благодарность поколению победителей живет в сердцах жителей европейских государств, несмотря на попытки ряда их политических деятелей переписать историю".

Шестого мая Ярослав Надь написал на своей странице в Facebook, что словацкие мотоциклисты стали "полезными идиотами" российской пропаганды. Кроме того, министр обороны посчитал, что, если байкеры знали о том, что примут Вечный огонь из рук директора СВР Сергея Нарышкина, то они "предатели, действующие в интересах иностранной державы".

"В подавляющем большинстве комментариев читатели на слова про "полезных идиотов" ответили министру в очень недвусмысленной форме, по принципу "кто так обзывается, тот сам так называется", а словацкому правительству дали понять, чего на самом деле от него ждет народ Словакии", - заявил в интервью РИА Новости председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. Он также обозначил недопустимость применения каких-либо репрессивных мер в отношении словацких патриотов: "Ведь если человек, облеченный властью, кидается такими словами, как "предатели", возникает вопрос: это безответственное заявление очередного восточноевропейского политикана, ставящего под сомнение вклад своего народа в победу над нацизмом, или же за этим последуют какие-то юридические шаги?"

Друг познается в беде

Накануне в интервью "Российской газете" посол Сербии в России Мирослав Лазанский отметил, что сербский народ гордится своим вкладом в Великую Победу, которой он добивался бок о бок с бойцами Красной Армии, чьи действия во Второй мировой войне имели решающее значение для краха фашизма и установления мира на земле. "В условиях непрекращающихся попыток ревизии итогов Второй мировой войны важно сосредоточить усилия на обучении подрастающих поколений, укреплении их понимания прошлого, важности Победы над нацизмом, тяжести принесенных жертв и самой борьбы за свободу, а также создавать заслон для возрождения идеологии зла", - констатировал серб.

Призыв к отстаиванию исторический правды

Хотелось бы привести выдержки из опубликованного 7 мая заявления постоянных представителей Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Боснии и Герцеговины, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне.

"Призываем бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом и фашизмом. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания, - подчеркивается в документе. - Наш священный долг - беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, её причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений".