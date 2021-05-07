Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.05.2021 17:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla лишится покупателя квот на выбросы, это грозит убытками

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Концерн Stellantis (союз Fiat-Chrysler и PSA Peugeot-Citroen) откажется от покупки квот на выбросы двуокиси углерода CO2 у американского производителя электромобилей Tesla. Об этом заявил глава транснационального холдинга Карлос Таварес в интервью французской газете Le Point.

Фото: REUTERS
Илон Маск отложил запуск завода Tesla в ФРГ на полгода

По словам Тавареса, технологии PSA позволят Stellantis легко вписаться в максимально допустимые лимиты по CO2 в Евросоюзе уже в 2021 году, так что холдингу больше не надо покупать их у Tesla.

Практика квот на выбросы используется в США и ЕС. В Европе согласно последнему экостандарту Euro-6d с января 2021 года средний уровень выбросов CO2 в срезе по вновь проданным автомобилям не должен превышать 95 г на 1 км пробега, если автопроизводители не укладываются в лимиты, то их штрафуют на крупные суммы.

Однако есть возможность избежать наказания - покупать квоты на выбросы у тех компаний, которые с запасом вписываются в экотребования. Поскольку Tesla производит и продает только электромобили, квотами на выбросы она сама не пользуется - и реализует их производителям, не укладывающимся в требования.

Automotive News пишет, что компания Fiat-Chrysler, которая с 2021 года является частью Stellantis, была крупнейшим покупателем лимитов у Tesla - в период с 2019 по 2021 гг. она приобрела их на сумму 2,4 млрд долларов.

Фото: Пресс-служба Renault.
В Renault рассказали о гибридной системе нового поколения

За тот же период Tesla отчиталась о выручке от продажи "углеродных кредитов" на сумму 2,365 млрд долларов. Чистая прибыль же Tesla с 3 квартала по конец 1 квартала 2021 года составила 1,408 млрд долларов.

Именно за счет квот компания покрыла убыток почти 1 млрд долларов от основной деятельности (производства и продаж электромобилей). Иными словами, лишившись этого побочного дохода Tesla рискует вновь погрузиться в убытки. Впрочем, независимые эксперты, в частности, Дэн Леви из Credit Suisse предполагают, что у Tesla моментально найдется новый клиент на квоты - спрос на них среди других автопроизводителей пока высокий.

#Tesla