Tesla лишится покупателя квот на выбросы, это грозит убытками

Концерн Stellantis (союз Fiat-Chrysler и PSA Peugeot-Citroen) откажется от покупки квот на выбросы двуокиси углерода CO2 у американского производителя электромобилей Tesla. Об этом заявил глава транснационального холдинга Карлос Таварес в интервью французской газете Le Point.

По словам Тавареса, технологии PSA позволят Stellantis легко вписаться в максимально допустимые лимиты по CO2 в Евросоюзе уже в 2021 году, так что холдингу больше не надо покупать их у Tesla.

Практика квот на выбросы используется в США и ЕС. В Европе согласно последнему экостандарту Euro-6d с января 2021 года средний уровень выбросов CO2 в срезе по вновь проданным автомобилям не должен превышать 95 г на 1 км пробега, если автопроизводители не укладываются в лимиты, то их штрафуют на крупные суммы.

Однако есть возможность избежать наказания - покупать квоты на выбросы у тех компаний, которые с запасом вписываются в экотребования. Поскольку Tesla производит и продает только электромобили, квотами на выбросы она сама не пользуется - и реализует их производителям, не укладывающимся в требования.

Automotive News пишет, что компания Fiat-Chrysler, которая с 2021 года является частью Stellantis, была крупнейшим покупателем лимитов у Tesla - в период с 2019 по 2021 гг. она приобрела их на сумму 2,4 млрд долларов.

За тот же период Tesla отчиталась о выручке от продажи "углеродных кредитов" на сумму 2,365 млрд долларов. Чистая прибыль же Tesla с 3 квартала по конец 1 квартала 2021 года составила 1,408 млрд долларов.

Именно за счет квот компания покрыла убыток почти 1 млрд долларов от основной деятельности (производства и продаж электромобилей). Иными словами, лишившись этого побочного дохода Tesla рискует вновь погрузиться в убытки. Впрочем, независимые эксперты, в частности, Дэн Леви из Credit Suisse предполагают, что у Tesla моментально найдется новый клиент на квоты - спрос на них среди других автопроизводителей пока высокий.