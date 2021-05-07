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07.05.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Уникальный прототип ГАЗ-21. Трехосный пикап из СССР

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Журналист Иван Зенкевич в новом видео рассказал об уникальной советской машине - трёхосном пикапе ГАЗ-21.

Фото: www.instagram.com/rci_news
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Данный экземпляр прошёл через комплексное восстановление. Автомобиль находится в идеальном виде и исправном техническом состоянии.

ГАЗ-21 был построен в далёком 1937 году с использованием узлов и агрегатов серийных моделей завода. Экспериментальный образец, по сути, представлял собой симбиоз ГАЗ-М1 и ГАЗ-ААА.

Главной особенностью ГАЗ-21 является колёсная формула 6х4 и грузовая платформа. Трёхосный пикап повышенной проходимости получил от М1 кузовные панели передка, колёса, передний мост, четырёхцилиндровый двигатель (50 л.с.), рулевое управление, тормоза, сцепление, а также кабину, 4-ступенчатую КП и ведущие мосты от ГАЗ-ААА.

Помимо этого, рама пикапа в районе стыка капота и кабины оборудована специальными пневмокатками. Что касается запасных колёс, то они переехали на верхние задние углы бортов грузовой платформы. "Запаска" служила дополнительной опорой при вертикальном опрокидывании или преодолении машиной глубоких рвов.

Фото: www.instagram.com/gazgrodno/
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Примечательно, что ГАЗ-21 с грузоподъёмностью 950 кг прошёл государственные испытания, был рекомендован к серийному выпуску и даже заочно принят на вооружение РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия).

По некоторым данным, всего газовцы изготовили около 100 комплектов деталей для сборки трёхосного пикапа ГАЗ-21. Также на базе модели была создана версия с лыжами, закрытый пассажирский вариант и броневик БА-21 на шасси опытного автомобиля.

Из-за различных дефектов, которые возникали по причине несовершенной конструкции, ГАЗ-21 так и не допустили к производству. Хотя в 1938 году проводились работы по устранению всех выявленных недостатков и модернизации платформы. Вскоре на заводе началась разработка альтернативного вездехода с колёсной формулой 4x4 на базе М1. Такая машина по всем параметрам превосходила "трёхоску".

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com