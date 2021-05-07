В Москве завершилась генеральная репетиция Парада Победы

В Москве, на Красной площади, завершилась генеральная репетиция Парада Победы, в которой приняли участие 12 тысяч военнослужащих, более 190 образцов военной техники, 53 самолета и 23 вертолета.

По Красной площади прошли новейший бронеавтомобили семейства "Тайфун" в том числе новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО". Проехали новейшие танки Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата". В репетиции участвовали сразу несколько типов танков - Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М. В воздушной части репетиции участвовали 76 самолетов и вертолетов. Завершили тренировку шесть штурмовиков Су-25, которые расцветили небо над Красной площадью цветами российского флага.

В связи с репетицией в российской столице был перекрыт ряд улиц и запрещена парковка на соответствующих участках.

Ранее, ночные репетиции парада в Москве прошли 29 апреля и 4 мая.