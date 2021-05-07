В полиции Рио-де-Жанейро прокомментировали операцию в фавелах

В полиции бразильского штата Рио-де-Жанейро объяснили большое число жертв в ходе спецоперации в фавелах тем, что предполагаемые преступники покушались на жизнь полицейских и убили одного из них. Об этом заявил замглавы полиции по оперативным вопросам комиссар Фелипе Кури.

По его словам, у стражей порядка не было другого выхода. "Агенты полиции столкнулись в фавелах с вооруженным сопротивлением, после чего вынужденно открыли огонь, который привел к человеческим жертвам", - приводит РИА Новости слова Кури.

По итогам операции в фавелах силовики изъяли 16 пистолетов, 6 винтовок, пистолет-пулемет, 12 гранат и ружье 12 калибра. Новостной портал G1 сообщил, что число жертв проведенной шестого мая полицейской операции стало наивысшим для Рио-де-Жанейро с 1989 года. Погибли 25 человек.

Напомним, городская полиция начала операцию после сообщений о том, что торговцы наркотиками активно вербуют детей в свою банду. По сообщению бразильских СМИ, банда, ставшая целью этого рейда, занимается незаконным оборотом наркотиков, грабежами, убийствами и похищениями людей.