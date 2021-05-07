Видео: двое водителей повторили сцену из "Пункта назначения"

На этом видео, снятом на юго-востоке Китая, мы видим как минимум двух водителей-нарушителей. Но если одного из них после трагического инцидента на дорожном перекрестке ждет уголовное наказание, то второму юридические последствия случившегося уже не важны, ведь его жизнь - в руках медиков.

Как можно понять по ролику, на пересечении главной и второстепенной дорог не было светофора, и выезжающие из проулка водители должны пропускать весь едущий по главной дороге транспорт. И все же герой этого видео на серебристом автомобиле решил рискнуть и проскочить, но в последний момент увидел приближающийся слева грузовик и нажал на тормоз.

"Спасся от неминуемого столкновения!" - наверное, подумал он и облегченно выдохнул.

А через полсекунды по салону его машины гулко застучали стебли свежесрезанного бамбука. Ничем не зафиксированные в кузове, и при этом легкие и острые, как стрела. Одни скользнули по крыше машины, другие - по капоту, а третьи влетели в раскрытое водительское окно. Чем для автомобилиста итоге закончилась история, пока неизвестно, но в больницу он попал в очень тяжелом состоянии.