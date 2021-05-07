Видео: внезапный снегопад привел к массовым ДТП

Как снег на голову - так можно описать то, что произошло на шоссе I-41 в американском штате Висконсин, округ Вашингтон. Видимость на дороге ухудшилась так быстро, что не успевшие снизить скорость водители устроили две массовые аварии: около шоссе D округа в городе Уэйн и в районе города Полк.

Суммарно в обоих ДТП поучаствовало более 70 автомобилей, как грузовых, так и легковых. В результате шесть человек были госпитализированы, а одна женщина погибла на месте аварии.

"Видимости не было вообще, - вспоминает выживший очевидец. - Я успел нажать на тормоз, когда увидел перевернувшийся в придорожной канаве грузовик. Осторожно остановился на обочине, но в этот момент мою машину сильно ударило сзади".

Непонятно, чему тут нужно удивляться в первую очередь - внезапности похолодания в конце апреля или беспечности водителей, продолжавших гнать под 100 км/ч. Многие, судя по видео, были на летней резине...